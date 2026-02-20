Optimismus in New York: Dow Jones mittags auf grünem Terrain

Für den Dow Jones geht es am Mittag aufwärts.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,24 Prozent fester bei 49 511,77 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,506 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,367 Prozent auf 49 576,22 Punkte an der Kurstafel, nach 49 395,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 158,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 712,56 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,027 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 48 488,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 45 752,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 176,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,33 Prozent aufwärts. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 2,14 Prozent auf 209,25 USD), Salesforce (+ 1,41 Prozent auf 187,90 USD), Apple (+ 1,18 Prozent auf 263,65 USD), NVIDIA (+ 1,09 Prozent auf 189,94 USD) und 3M (+ 0,95 Prozent auf 166,62 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Walmart (-2,37 Prozent auf 121,91 USD), Johnson Johnson (-1,66 Prozent auf 242,82 USD), Nike (-1,25 Prozent auf 64,79 USD), Chevron (-1,14 Prozent auf 182,67 USD) und UnitedHealth (-0,58 Prozent auf 288,25 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19 109 493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,885 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

