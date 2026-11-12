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Index im Blick 12.11.2026 18:01:30

Optimismus in New York: Dow Jones mittags mit grünem Vorzeichen

Optimismus in New York: Dow Jones mittags mit grünem Vorzeichen

Heute wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,31 Prozent auf 52 650,91 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,141 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,553 Prozent auf 52 196,35 Punkte an der Kurstafel, nach 52 486,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 52 363,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 751,22 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 1,95 Prozent. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 51 850,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 53 770,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 254,82 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 8,82 Prozent zu Buche. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 1,79 Prozent auf 295,83 USD), Chevron (+ 1,55 Prozent auf 216,58 USD), Microsoft (+ 1,37 Prozent auf 528,25 USD), Johnson Johnson (+ 1,32 Prozent auf 284,10 USD) und Travelers (+ 1,30 Prozent auf 404,67 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen NVIDIA (-5,49 Prozent auf 164,20 USD), Honeywell Technologies (-1,18 Prozent auf 224,96 USD), Nike (-0,91 Prozent auf 37,97 USD), IBM (-0,63 Prozent auf 246,66 USD) und American Express (-0,56 Prozent auf 321,30 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 117 881 060 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,571 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Nike lockt Anleger 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,22 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Honeywell Technologies 201,60 -0,10% Honeywell Technologies
IBM Corp. (International Business Machines) 224,45 1,47% IBM Corp. (International Business Machines)
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