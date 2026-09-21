Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags in Grün

Um 20:02 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,64 Prozent aufwärts auf 52 013,74 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 25,180 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,279 Prozent fester bei 51 826,78 Punkten, nach 51 682,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 52 063,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51 747,68 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 53 277,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, stand der Dow Jones bei 51 564,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 46 315,27 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,51 Prozent zu. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 2,37 Prozent auf 352,56 USD), NVIDIA (+ 2,27 Prozent auf 227,31 USD), Amazon (+ 2,03 Prozent auf 258,87 USD), Amgen (+ 1,73 Prozent auf 392,32 USD) und Merck (+ 1,73 Prozent auf 149,41 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Chevron (-2,32 Prozent auf 204,65 USD), Home Depot (-1,35 Prozent auf 259,35 EUR), Travelers (-0,59 Prozent auf 372,40 USD), Coca-Cola (-0,58 Prozent auf 87,74 USD) und IBM (-0,39 Prozent auf 228,65 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 142 195 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,667 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,60 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at