Optimismus in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Plus

Letztendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 49 704,47 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,992 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,057 Prozent auf 49 581,09 Punkte an der Kurstafel, nach 49 609,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49 771,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 49 475,78 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 47 916,57 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 11.02.2026, einen Stand von 50 121,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der Dow Jones 41 249,38 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,73 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 3,27 Prozent auf 926,79 USD), Honeywell (+ 2,81 Prozent auf 219,11 USD), Cisco (+ 2,23 Prozent auf 98,72 USD), NVIDIA (+ 1,97 Prozent auf 219,44 USD) und Chevron (+ 1,72 Prozent auf 184,74 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Nike (-3,96 Prozent auf 42,39 USD), Walt Disney (-3,05 Prozent auf 104,72 USD), IBM (-2,70 Prozent auf 223,55 USD), Home Depot (-2,54 Prozent auf 266,30 EUR) und Salesforce (-2,38 Prozent auf 177,49 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 41 641 359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,444 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 5,98 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at