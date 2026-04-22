Optimismus in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start fester

Der Dow Jones bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Am Mittwoch legt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,91 Prozent auf 49 597,13 Punkte zu. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,344 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,10 Prozent fester bei 49 688,37 Punkten in den Mittwochshandel, nach 49 149,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 49 271,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 603,93 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,354 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der Dow Jones 45 577,47 Punkte auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 22.01.2026, einen Wert von 49 384,01 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 22.04.2025, einen Stand von 39 186,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,51 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 1,93 Prozent auf 352,68 USD), Boeing (+ 1,67 Prozent auf 222,82 USD), Sherwin-Williams (+ 1,51 Prozent auf 339,66 USD), Caterpillar (+ 1,39 Prozent auf 811,59 USD) und Chevron (+ 1,30 Prozent auf 188,39 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Verizon (-1,04 Prozent auf 45,79 USD), Travelers (-0,79 Prozent auf 299,05 USD), 3M (-0,51 Prozent auf 147,72 USD), Visa (-0,41 Prozent auf 308,67 USD) und Merck (-0,25 Prozent auf 112,28 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 2 694 030 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,178 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at