Optimismus in New York: Dow Jones schlussendlich fester

Am Freitag gewann der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,72 Prozent auf 51 032,46 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 20,426 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,016 Prozent leichter bei 50 660,98 Punkten in den Freitagshandel, nach 50 668,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 50 698,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51 094,18 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,683 Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 48 861,81 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 48 977,92 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 29.05.2025, einen Stand von 42 215,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,48 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 51 094,18 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 12,71 Prozent auf 297,80 USD), Salesforce (+ 8,47 Prozent auf 191,10 USD), Microsoft (+ 5,45 Prozent auf 450,24 USD), Honeywell (+ 2,09 Prozent auf 237,86 USD) und Goldman Sachs (+ 1,70 Prozent auf 1 025,56 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Walmart (-2,65 Prozent auf 115,75 USD), Nike (-2,41 Prozent auf 46,23 USD), Johnson Johnson (-2,37 Prozent auf 225,33 USD), Walt Disney (-1,83 Prozent auf 101,83 USD) und Coca-Cola (-1,74 Prozent auf 79,01 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 117 457 713 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,416 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at