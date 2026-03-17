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Kursverlauf 17.03.2026 20:03:56

Optimismus in New York: Dow Jones steigt

Optimismus in New York: Dow Jones steigt

Das macht der Dow Jones nachmittags.

Um 20:02 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,20 Prozent auf 47 041,09 Punkte zu. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,304 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,509 Prozent auf 46 707,40 Punkte an der Kurstafel, nach 46 946,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 47 428,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 46 995,38 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 17.02.2026, wies der Dow Jones 49 533,19 Punkte auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 17.12.2025, einen Stand von 47 885,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 41 841,63 Punkten auf.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,77 Prozent ein. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 46 494,63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 2,56 Prozent auf 255,64 USD), Walt Disney (+ 1,53 Prozent auf 100,17 USD), Goldman Sachs (+ 1,51 Prozent auf 806,80 USD), American Express (+ 1,16 Prozent auf 301,65 USD) und Cisco (+ 1,08 Prozent auf 79,75 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Johnson Johnson (-1,61 Prozent auf 239,27 USD), Honeywell (-1,51 Prozent auf 230,98 USD), Salesforce (-1,50 Prozent auf 195,36 USD), Boeing (-1,21 Prozent auf 210,88 USD) und Amgen (-1,20 Prozent auf 361,85 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 195 971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,874 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 5,52 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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