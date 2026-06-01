Optimismus in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

Am Montag schloss der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 51 078,88 Punkten ab. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 20,615 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,507 Prozent auf 50 773,91 Punkte an der Kurstafel, nach 51 032,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51 161,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 50 767,32 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 01.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 499,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 48 977,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Wert von 42 270,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,57 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 51 161,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 9,68 Prozent auf 209,60 USD), IBM (+ 7,60 Prozent auf 320,42 USD), NVIDIA (+ 6,26 Prozent auf 224,36 USD), Microsoft (+ 2,28 Prozent auf 460,52 USD) und Goldman Sachs (+ 2,24 Prozent auf 1 048,58 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Amazon (-3,47 Prozent auf 261,26 USD), Home Depot (-3,26 Prozent auf 265,35 EUR), Merck (-2,99 Prozent auf 115,17 USD), Boeing (-2,96 Prozent auf 224,30 USD) und Sherwin-Williams (-2,96 Prozent auf 294,86 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 53 752 000 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,380 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at