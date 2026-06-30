Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,26 Prozent fester bei 52 319,20 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 23,031 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,360 Prozent auf 51 995,14 Punkte an der Kurstafel, nach 52 182,74 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 52 033,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 52 387,45 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Stand von 51 032,46 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 45 216,14 Punkten. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Stand von 44 094,77 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8,14 Prozent zu. Bei 52 655,66 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 3,07 Prozent auf 1 064,90 USD), Apple (+ 2,70 Prozent auf 289,36 USD), NVIDIA (+ 2,63 Prozent auf 200,09 USD), Microsoft (+ 1,21 Prozent auf 373,02 USD) und Home Depot (+ 1,18 Prozent auf 307,90 EUR). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Walt Disney (-2,41 Prozent auf 96,25 USD), Johnson Johnson (-1,76 Prozent auf 253,97 USD), Coca-Cola (-1,67 Prozent auf 81,27 USD), Chevron (-1,61 Prozent auf 165,76 USD) und Procter Gamble (-1,22 Prozent auf 146,64 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 65 161 249 Aktien gehandelt. Mit 4,087 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 11,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Chevron-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,23 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at