Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Dow Jones auch am Mittwochmorgen aufwärts.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,45 Prozent fester bei 52 459,33 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24,336 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,589 Prozent tiefer bei 51 916,79 Punkten in den Mittwochshandel, nach 52 224,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 52 148,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 472,04 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,584 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51 712,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, stand der Dow Jones bei 49 490,03 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 44 502,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,43 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Home Depot (+ 1,77 Prozent auf 293,70 EUR), 3M (+ 1,32 Prozent auf 173,02 USD), Procter Gamble (+ 1,15 Prozent auf 149,80 USD), Boeing (+ 1,12 Prozent auf 207,09 USD) und Goldman Sachs (+ 1,11 Prozent auf 1 097,66 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-1,82 Prozent auf 166,97 USD), Nike (-1,37 Prozent auf 42,37 USD), Microsoft (-1,28 Prozent auf 392,64 USD), Amazon (-1,08 Prozent auf 244,88 USD) und Walmart (-0,74 Prozent auf 109,57 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 2 267 929 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,311 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,30 zu Buche schlagen. Die Chevron-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at