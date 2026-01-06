Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Grün

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Dow Jones auch am Dienstag aufwärts.

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,19 Prozent stärker bei 49 072,17 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 19,077 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1,02 Prozent tiefer bei 48 475,81 Punkten in den Handel, nach 48 977,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 090,40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 923,83 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 47 954,99 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 06.10.2025, bei 46 694,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 42 706,56 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 2,51 Prozent auf 350,59 USD), Merck (+ 2,44 Prozent auf 110,06 USD), NVIDIA (+ 1,15 Prozent auf 190,28 USD), Amgen (+ 1,13 Prozent auf 324,36 USD) und Johnson Johnson (+ 1,11 Prozent auf 206,58 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Nike (-1,46 Prozent auf 63,59 USD), Apple (-1,31 Prozent auf 263,76 USD), Caterpillar (-1,01 Prozent auf 609,85 USD), Home Depot (-0,83 Prozent auf 292,00 EUR) und 3M (-0,76 Prozent auf 162,30 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 5 433 059 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,911 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,41 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at