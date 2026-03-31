Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus

Der Dow Jones bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 1,34 Prozent stärker bei 45 822,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 17,595 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,148 Prozent stärker bei 45 283,06 Punkten in den Handel, nach 45 216,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45 864,17 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45 539,58 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 48 977,92 Punkten. Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, bei 48 063,29 Punkten. Der Dow Jones lag am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 42 001,76 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 5,29 Prozent nach. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 2,59 Prozent auf 684,71 USD), Amazon (+ 2,53 Prozent auf 206,03 USD), Microsoft (+ 2,10 Prozent auf 366,50 USD), NVIDIA (+ 2,04 Prozent auf 168,54 USD) und Nike (+ 1,76 Prozent auf 52,14 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Home Depot (-0,63 Prozent auf 283,95 EUR), Salesforce (-0,62 Prozent auf 183,89 USD), Verizon (-0,52 Prozent auf 50,04 USD), Procter Gamble (-0,45 Prozent auf 144,07 USD) und Coca-Cola (+ 0,01 Prozent auf 76,28 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 624 675 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,549 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,59 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at