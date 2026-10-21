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Index-Bewegung 21.10.2026 16:01:17

Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus

Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,17 Prozent höher bei 52 582,86 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 26,163 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 1,02 Prozent auf 51 959,21 Punkte an der Kurstafel, nach 52 495,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 711,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52 438,56 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 52 048,83 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Stand von 52 224,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46 924,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,68 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54 744,33 Punkten. 45 057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 1,57 Prozent auf 219,87 USD), Caterpillar (+ 1,17 Prozent auf 733,70 USD), Goldman Sachs (+ 1,16 Prozent auf 895,07 USD), Boeing (+ 1,12 Prozent auf 192,60 USD) und American Express (+ 0,97 Prozent auf 321,43 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Alphabet C (ex Google) (-2,33 Prozent auf 328,56 USD), 3M (-1,28 Prozent auf 169,19 USD), Johnson Johnson (-1,13 Prozent auf 256,43 USD), Procter Gamble (-0,75 Prozent auf 158,12 USD) und Amazon (-0,63 Prozent auf 260,98 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 007 297 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,662 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,17 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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3M Co. 155,35 0,19% 3M Co.
Alphabet C (ex Google) 288,75 -2,04% Alphabet C (ex Google)
Amazon 225,20 -3,68% Amazon
American Express Co. 290,10 0,62% American Express Co.
Boeing Co. 169,30 -1,03% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 624,40 -5,05% Caterpillar Inc.
Goldman Sachs 791,40 -1,54% Goldman Sachs
Johnson & Johnson 235,20 2,64% Johnson & Johnson
Microsoft Corp. 468,10 -1,32% Microsoft Corp.
Nike Inc. 33,66 0,76% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 191,78 -2,94% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 147,66 5,47% Procter & Gamble Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 361,50 1,83% Travelers Inc (Travelers Companies)

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