Wie bereits am Vortag richtet sich der Dow Jones auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,48 Prozent fester bei 49 832,39 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 23,311 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,717 Prozent auf 49 239,91 Punkte an der Kurstafel, nach 49 595,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 294,49 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 867,52 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 52 215,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53 417,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46 448,27 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,00 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 4,37 Prozent auf 35,24 USD), Amgen (+ 2,91 Prozent auf 462,09 USD), Salesforce (+ 2,75 Prozent auf 190,56 USD), Merck (+ 1,49 Prozent auf 137,49 USD) und Walmart (+ 1,31 Prozent auf 131,28 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil NVIDIA (-6,41 Prozent auf 154,47 USD), Cisco (-1,33 Prozent auf 95,51 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,19 Prozent auf 276,21 USD), Caterpillar (-0,91 Prozent auf 542,05 USD) und Amazon (-0,88 Prozent auf 253,13 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 16 203 225 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 4,566 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4,92 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at