Optimismus in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Der Dow Jones erhöht sich im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,60 Prozent auf 49 992,20 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,148 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,037 Prozent tiefer bei 49 674,58 Punkten, nach 49 693,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 49 843,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 50 098,87 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,894 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 48 535,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Wert von 49 500,93 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 14.05.2025, den Stand von 42 051,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,33 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 14,95 Prozent auf 117,10 USD), NVIDIA (+ 3,17 Prozent auf 232,99 USD), Caterpillar (+ 1,48 Prozent auf 915,67 USD), Goldman Sachs (+ 1,24 Prozent auf 967,26 USD) und Travelers (+ 1,05 Prozent auf 298,11 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Boeing (-1,70 Prozent auf 236,52 USD), Microsoft (-0,81 Prozent auf 401,91 USD), UnitedHealth (-0,67 Prozent auf 398,47 USD), Salesforce (-0,56 Prozent auf 164,91 USD) und Amgen (-0,43 Prozent auf 335,00 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 516 728 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,578 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,54 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,97 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at