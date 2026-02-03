Optimismus in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen

Um 15:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,05 Prozent stärker bei 49 430,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,779 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,27 Prozent leichter bei 48 777,77 Punkten, nach 49 407,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 49 653,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49 358,22 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Stand von 48 382,39 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 03.11.2025, mit 47 336,68 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 421,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,17 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 49 653,13 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 3,22 Prozent auf 117,02 USD), Cisco (+ 2,07 Prozent auf 82,31 USD), Johnson Johnson (+ 1,67 Prozent auf 234,61 USD), JPMorgan Chase (+ 1,62 Prozent auf 313,14 USD) und Boeing (+ 1,61 Prozent auf 236,77 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil IBM (-4,04 Prozent auf 302,00 USD), Salesforce (-3,84 Prozent auf 202,72 USD), Microsoft (-1,72 Prozent auf 416,07 USD), Walt Disney (-1,27 Prozent auf 103,12 USD) und NVIDIA (-1,15 Prozent auf 183,47 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 911 454 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,931 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,14 erwartet. Mit 6,28 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

