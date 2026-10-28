Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Dow Jones-Performance
|
28.10.2026 16:01:43
Optimismus in New York: Dow Jones zum Start stärker
Um 15:58 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 0,16 Prozent auf 52 461,96 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 26,086 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,191 Prozent leichter bei 52 277,49 Punkten in den Handel, nach 52 377,57 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 52 541,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 52 335,43 Einheiten.
So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,270 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, notierte der Dow Jones bei 51 481,51 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 52 747,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47 706,37 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,43 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 1,25 Prozent auf 453,55 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,14 Prozent auf 320,43 USD), UnitedHealth (+ 0,96 Prozent auf 414,31 USD), American Express (+ 0,94 Prozent auf 315,86 USD) und Johnson Johnson (+ 0,89 Prozent auf 271,12 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Sherwin-Williams (-1,50 Prozent auf 321,13 USD), Cisco (-1,09 Prozent auf 110,17 USD), Walt Disney (-0,99 Prozent auf 109,14 USD), Boeing (-0,82 Prozent auf 166,80 USD) und Honeywell Technologies (-0,82 Prozent auf 217,02 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 4 143 838 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,724 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der Dow Jones-Werte
Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|250,90
|-4,78%
|American Express Co.
|289,80
|1,72%
|Amgen Inc.
|410,05
|-0,33%
|Boeing Co.
|154,76
|3,55%
|Cisco Inc.
|97,16
|-2,38%
|Honeywell Technologies
|198,56
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|Johnson & Johnson
|245,55
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|2,68%
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|-0,46%
|Sherwin-Williams Co.
|292,60
|1,95%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|356,00
|1,08%
|UnitedHealth Inc.
|362,20
|-1,20%
|Walt Disney
|98,93
|1,08%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
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