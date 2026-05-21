Optimismus in New York: Letztendlich Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones verbuchte im NYSE-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,55 Prozent auf 50 285,66 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,393 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,32 Prozent schwächer bei 49 348,83 Punkten, nach 50 009,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 49 697,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 50 381,41 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, lag der Dow Jones bei 49 149,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, stand der Dow Jones bei 49 625,97 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, bei 41 860,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,93 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 12,43 Prozent auf 252,97 USD), Cisco (+ 3,37 Prozent auf 118,20 USD), Honeywell (+ 2,95 Prozent auf 223,80 USD), Merck (+ 2,55 Prozent auf 115,88 USD) und Amgen (+ 1,76 Prozent auf 337,42 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Walmart (-7,27 Prozent auf 121,34 USD), Salesforce (-2,10 Prozent auf 176,31 USD), NVIDIA (-1,77 Prozent auf 219,51 USD), Boeing (-1,17 Prozent auf 219,61 USD) und Caterpillar (-0,76 Prozent auf 865,95 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 49 386 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,598 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie hat mit 9,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at