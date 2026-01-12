Optimismus in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones

Am Montag hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Letztendlich schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 49 590,20 Punkten ab. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,288 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,544 Prozent auf 49 234,81 Punkte an der Kurstafel, nach 49 504,07 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 011,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 49 633,35 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 48 458,05 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 45 479,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 41 938,45 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Walmart (+ 3,00 Prozent auf 117,97 USD), IBM (+ 2,62 Prozent auf 312,18 USD), Johnson Johnson (+ 2,61 Prozent auf 209,72 USD), Boeing (+ 2,25 Prozent auf 239,81 USD) und Caterpillar (+ 1,97 Prozent auf 629,77 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen American Express (-4,27 Prozent auf 359,59 USD), Walt Disney (-2,64 Prozent auf 112,82 USD), Visa (-1,88 Prozent auf 343,20 USD), Verizon (-1,53 Prozent auf 39,84 USD) und JPMorgan Chase (-1,43 Prozent auf 324,49 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 34 715 667 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,844 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 8,45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die höchste Dividendenrendite.

