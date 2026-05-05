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NASDAQ 100-Performance 05.05.2026 18:01:40

Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag im Plus

Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag im Plus

Am Dienstagmittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,28 Prozent stärker bei 28 006,33 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,880 Prozent auf 27 895,05 Punkte an der Kurstafel, nach 27 651,82 Punkten am Vortag.

Bei 28 027,98 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 27 844,23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 045,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 548,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 967,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 11,11 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 28 027,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 13,83 Prozent auf 109,03 USD), Micron Technology (+ 11,11 Prozent auf 640,47 USD), QUALCOMM (+ 9,44 Prozent auf 184,28 USD), Lam Research (+ 7,60 Prozent auf 278,21 USD) und Enphase Energy (+ 7,07 Prozent auf 34,84 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen PayPal (-8,33 Prozent auf 39,53 EUR), Fiserv (-8,18 Prozent auf 57,67 USD), Palantir (-6,35 Prozent auf 136,76 USD), Axon Enterprise (-4,86 Prozent auf 374,60 USD) und eBay (-4,14 Prozent auf 104,80 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 594 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,124 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,47 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Fiserv Inc. 48,40 -10,20% Fiserv Inc.
Intel Corp. 92,52 12,86% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 19,03 -0,43% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 238,75 8,37% Lam Research Corp.
Micron Technology Inc. 552,00 11,83% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 169,16 -0,15% NVIDIA Corp.
Palantir 115,56 -7,43% Palantir
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QUALCOMM Inc. 157,04 9,09% QUALCOMM Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 158,44 1,08% Strategy (ex MicroStrategy)

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