Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag mit Gewinnen

In New York stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Um 20:02 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,16 Prozent nach oben auf 24 772,01 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,668 Prozent auf 24 567,55 Punkte an der Kurstafel, nach 24 732,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 24 387,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 802,51 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 25 529,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24 799,92 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 22 114,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,72 Prozent nach unten. Bei 26 165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 24 387,47 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Fiserv (+ 6,62 Prozent auf 63,29 USD), Constellation Energy (+ 4,56 Prozent auf 301,57 USD), Enphase Energy (+ 4,21 Prozent auf 45,32 USD), Airbnb (+ 4,15 Prozent auf 126,38 USD) und Apple (+ 3,67 Prozent auf 265,17 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Intuit (-5,14 Prozent auf 378,86 USD), Kraft Heinz Company (-4,88 Prozent auf 23,59 USD), Mondelez (-4,60 Prozent auf 59,71 USD), Fortinet (-4,49 Prozent auf 81,72 USD) und Cadence Design Systems (-4,36 Prozent auf 286,39 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 20 902 177 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,750 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,84 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

