Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,61 Prozent fester bei 26 726,39 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1,66 Prozent auf 26 479,97 Punkte an der Kurstafel, nach 26 046,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 757,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 166,87 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 0,606 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29 651,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29 641,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 236,94 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Sandisk (+ 15,96 Prozent auf 85,36 USD), Astera Labs (+ 8,67 Prozent auf 206,84 USD), Rocket Lab (+ 8,21 Prozent auf 50,88 USD), Lumentum (+ 7,98 Prozent auf 514,63 USD) und Seagate Technology (+ 7,90 Prozent auf 509,66 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Vertex Pharmaceuticals (-5,24 Prozent auf 534,57 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-1,23 Prozent auf 162,70 USD), Keurig Dr Pepper (-0,51 Prozent auf 35,45 USD), O Reilly Automotive (-0,42 Prozent auf 96,28 USD) und Paychex (-0,30 Prozent auf 118,13 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 40 667 910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,708 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at