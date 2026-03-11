Charte a Aktie

NASDAQ-Handel im Fokus 11.03.2026 22:35:12

Optimismus in New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Beim NASDAQ 100 standen die Signale heute auf Stabilisierung.

Beim NASDAQ 100 standen die Signale heute auf Stabilisierung.

Am Mittwoch schloss der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 24 965,01 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,388 Prozent stärker bei 25 053,24 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24 956,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25 152,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 856,60 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25 201,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der NASDAQ 100 25 686,68 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 376,96 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,957 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 289,23 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 3,86 Prozent auf 418,69 USD), Datadog A (+ 3,58 Prozent auf 127,49 USD), Align Technology (+ 3,18 Prozent auf 174,81 USD), Intel (+ 2,57 Prozent auf 47,98 USD) und Charter A (+ 2,29 Prozent auf 224,36 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Constellation Energy (-5,17 Prozent auf 300,69 USD), AppLovin (-3,34 Prozent auf 461,45 USD), Atlassian (-3,28 Prozent auf 75,45 USD), Workday (-3,26 Prozent auf 137,84 USD) und Old Dominion Freight Line (-3,20 Prozent auf 188,78 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 35 962 537 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,865 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,78 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

