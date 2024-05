Optimismus in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus

Am Abend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,21 Prozent stärker bei 18 198,61 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,370 Prozent auf 18 228,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 161,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 147,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 233,50 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, den Wert von 18 003,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 17 600,42 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 13 340,18 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,00 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Moderna (+ 7,13 Prozent auf 125,67 USD), Lucid (+ 5,64 Prozent auf 2,81 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 5,41 Prozent auf 18,12 USD), JDcom (+ 4,91 Prozent auf 33,78 USD) und Sirius XM (+ 3,63 Prozent auf 3,14 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Paccar (-2,13 Prozent auf 106,85 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-1,72 Prozent auf 468,01 USD), DexCom (-1,65 Prozent auf 124,95 USD), Lululemon Athletica (-1,64 Prozent auf 347,16 USD) und Old Dominion Freight Line (-1,63 Prozent auf 182,02 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 369 243 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,862 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at