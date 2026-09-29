Optimismus in New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 hält am zweiten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,27 Prozent fester bei 30 357,97 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,447 Prozent höher bei 30 412,29 Punkten, nach 30 276,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 30 270,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 426,94 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29 433,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 774,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 611,35 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 20,44 Prozent aufwärts. Bei 30 770,63 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lumentum (+ 5,08 Prozent auf 968,14 USD), Applied Materials (+ 4,49 Prozent auf 508,63 USD), KLA (+ 4,12 Prozent auf 196,96 USD), Lam Research (+ 4,08 Prozent auf 327,29 USD) und Marvell Technology (+ 3,86 Prozent auf 261,62 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Cadence Design Systems (-3,34 Prozent auf 315,80 USD), Datadog A (-3,05 Prozent auf 260,50 USD), Palo Alto Networks (-2,94 Prozent auf 380,58 USD), Synopsys (-2,85 Prozent auf 405,70 USD) und Walmart (-2,54 Prozent auf 105,97 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 3 140 244 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,773 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,80 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at