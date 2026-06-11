Optimismus in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich Gas

Schlussendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 3,29 Prozent aufwärts auf 29 446,18 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,783 Prozent fester bei 28 731,16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 28 508,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29 506,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28 548,50 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 0,122 Prozent nach. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 11.05.2026, den Stand von 29 320,66 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 11.03.2026, den Wert von 24 965,01 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 11.06.2025, einen Wert von 21 860,80 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 16,82 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit KLA-Tencor (+ 12,92 Prozent auf 2 411,64 USD), Lam Research (+ 12,65 Prozent auf 362,52 USD), Micron Technology (+ 11,66 Prozent auf 995,87 USD), Arm (+ 11,32 Prozent auf 342,23 USD) und Applied Materials (+ 11,19 Prozent auf 552,64 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Autodesk (-7,10 Prozent auf 205,57 USD), Adobe (-6,25 Prozent auf 218,80 USD), Workday (-5,05 Prozent auf 130,53 USD), CoStar Group (-4,62 Prozent auf 32,65 USD) und AppLovin (-2,92 Prozent auf 478,57 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 48 579 481 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,365 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,30 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at