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Index-Performance 23.10.2026 18:00:45

Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu

Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu

Der NASDAQ 100 zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,57 Prozent höher bei 29 122,89 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,383 Prozent auf 28 847,82 Punkte an der Kurstafel, nach 28 958,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 29 161,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 825,72 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 1,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30 470,29 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 28 454,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 097,42 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,54 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palo Alto Networks (+ 6,14 Prozent auf 376,70 USD), CrowdStrike (+ 5,75 Prozent auf 251,62 USD), Datadog A (+ 5,00 Prozent auf 270,64 USD), Diamondback Energy (+ 4,83 Prozent auf 206,66 USD) und Baker Hughes (+ 3,54 Prozent auf 55,52 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen T-Mobile US (-5,12 Prozent auf 150,66 USD), Old Dominion Freight Line (-4,48 Prozent auf 181,39 USD), Booking (-2,66 Prozent auf 156,81 USD), Ross Stores (-2,62 Prozent auf 230,46 USD) und PepsiCo (-2,58 Prozent auf 135,26 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 12 112 455 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Booking Holdings 139,45 -2,75% Booking Holdings
CrowdStrike 229,80 8,32% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 241,00 5,01% Datadog Inc Registered Shs -A-
Diamondback Energy Inc 183,74 4,70% Diamondback Energy Inc
Kraft Heinz Company 22,15 -0,74% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 783,10 2,45% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 188,38 -0,26% NVIDIA Corp.
Old Dominion Freight Line Inc. 163,32 -3,40% Old Dominion Freight Line Inc.
Palo Alto Networks Inc 339,35 7,41% Palo Alto Networks Inc
PepsiCo Inc. 121,26 -1,96% PepsiCo Inc.
Ross Stores Inc. 204,65 -2,96% Ross Stores Inc.
SpaceX 131,44 2,16% SpaceX
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