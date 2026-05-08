Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain

Am Freitag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 2,35 Prozent höher bei 29 234,99 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,715 Prozent höher bei 28 768,12 Punkten in den Freitagshandel, nach 28 563,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 234,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 751,22 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 5,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24 903,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 075,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20 063,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15,98 Prozent nach oben. Bei 29 234,99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 15,49 Prozent auf 746,81 USD), Intel (+ 13,96 Prozent auf 124,92 USD), Monster Beverage (+ 13,58 Prozent auf 86,29 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11,44 Prozent auf 455,19 USD) und QUALCOMM (+ 8,17 Prozent auf 219,09 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil MercadoLibre (-12,70 Prozent auf 1 632,52 USD), CoStar Group (-6,32 Prozent auf 32,77 USD), AppLovin (-6,08 Prozent auf 468,55 USD), Axon Enterprise (-5,47 Prozent auf 403,54 USD) und Charter A (-3,36 Prozent auf 154,86 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 55 189 729 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,300 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,79 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at