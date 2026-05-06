Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Gewinnzone

Am Mittwoch erhöhte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 2,08 Prozent auf 28 599,17 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,782 Prozent höher bei 28 234,02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 28 015,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 28 608,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28 208,23 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 3,13 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 06.04.2026, mit 24 192,17 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 075,77 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, bei 19 791,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,46 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 28 608,68 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 18,61 Prozent auf 421,39 USD), Arm (+ 13,63 Prozent auf 237,30 USD), Lam Research (+ 7,75 Prozent auf 297,17 USD), ASML (+ 7,06 Prozent auf 1 544,74 USD) und NVIDIA (+ 5,77 Prozent auf 207,83 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Diamondback Energy (-5,38 Prozent auf 195,08 USD), Verisk Analytics A (-5,27 Prozent auf 170,94 USD), Workday (-4,85 Prozent auf 122,63 USD), Atlassian (-3,84 Prozent auf 88,80 USD) und Zoom Communications (-3,64 Prozent auf 105,13 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 51 010 851 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,111 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 7,12 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at