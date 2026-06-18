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NASDAQ 100 im Fokus 18.06.2026 22:34:06

Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich in Grün

Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich in Grün

Der NASDAQ 100 verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 2,48 Prozent fester bei 30 406,19 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,99 Prozent auf 30 261,60 Punkte an der Kurstafel, nach 29 670,95 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 30 463,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 089,35 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,384 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 28 994,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 425,09 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 21 719,69 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,63 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 762,20 Punkten. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 10,64 Prozent auf 133,99 USD), Enphase Energy (+ 9,42 Prozent auf 52,28 USD), KLA-Tencor (+ 8,73 Prozent auf 259,56 USD), Micron Technology (+ 8,70 Prozent auf 1 133,99 USD) und ON Semiconductor (+ 7,70 Prozent auf 121,62 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Cognizant (-10,49 Prozent auf 43,70 USD), Charter A (-4,37 Prozent auf 126,23 USD), Workday (-4,02 Prozent auf 116,93 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,46 Prozent auf 112,53 USD) und Baker Hughes (-2,76 Prozent auf 58,41 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Marvell Technology-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 121 371 411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,356 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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