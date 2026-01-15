Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags in Grün

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,15 Prozent höher bei 25 759,37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,18 Prozent stärker bei 25 767,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 465,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25 644,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 781,03 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,557 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 25 067,26 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 15.10.2025, den Stand von 24 745,36 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 15.01.2025, den Wert von 21 237,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,19 Prozent nach oben. Bei 25 873,18 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 086,36 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell KLA-Tencor (+ 8,95 Prozent auf 1 562,91 USD), Applied Materials (+ 7,94 Prozent auf 325,87 USD), ASML (+ 6,08 Prozent auf 1 340,53 USD), Lam Research (+ 6,05 Prozent auf 221,42 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,70 Prozent auf 236,34 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-3,04 Prozent auf 35,03 USD), AstraZeneca (-2,62 Prozent auf 93,82 USD), Charter A (-2,49 Prozent auf 197,30 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-1,85 Prozent auf 176,01 USD) und JDcom (-1,42 Prozent auf 29,41 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 197 711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,883 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,77 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at