Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|NASDAQ 100-Performance
|
05.01.2026 20:04:38
Optimismus in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen
Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,88 Prozent stärker bei 25 429,24 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,05 Prozent auf 25 471,79 Punkte an der Kurstafel, nach 25 206,17 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 354,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25 520,51 Einheiten.
NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 05.12.2025, einen Wert von 25 692,05 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 24 785,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 326,16 Punkten gehandelt.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell MercadoLibre (+ 9,74 Prozent auf 2 166,02 USD), KLA-Tencor (+ 6,71 Prozent auf 1 359,97 USD), Axon Enterprise (+ 6,39 Prozent auf 599,44 USD), Applied Materials (+ 6,08 Prozent auf 285,22 USD) und Baker Hughes (+ 5,85 Prozent auf 49,90 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Constellation Energy (-4,37 Prozent auf 350,25 USD), Comcast (-4,30 Prozent auf 28,27 USD), Diamondback Energy (-3,85 Prozent auf 146,47 USD), Gilead Sciences (-3,17 Prozent auf 117,75 USD) und Amgen (-2,44 Prozent auf 319,64 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21 875 008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,926 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.
