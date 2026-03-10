Datado a Aktie

Datado a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035

NASDAQ 100-Kursverlauf 10.03.2026 20:04:51

Optimismus in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker

Aktuell legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 20:02 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,14 Prozent auf 25 002,82 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,142 Prozent fester bei 25 002,61 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24 967,25 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 189,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 24 871,44 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 10.02.2026, einen Stand von 25 127,64 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 776,44 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 19 430,95 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,807 Prozent abwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 289,23 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 8,12 Prozent auf 498,29 USD), Enphase Energy (+ 6,22 Prozent auf 43,40 USD), Micron Technology (+ 5,01 Prozent auf 408,81 USD), Arm (+ 3,55 Prozent auf 121,81 USD) und PDD (+ 3,16 Prozent auf 105,88 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen AppLovin (-7,84 Prozent auf 476,66 USD), Axon Enterprise (-5,18 Prozent auf 530,11 USD), Datadog A (-4,83 Prozent auf 122,35 USD), Atlassian (-4,66 Prozent auf 78,22 USD) und CoStar Group (-4,63 Prozent auf 46,18 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 327 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,806 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

