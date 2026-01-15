Optimismus in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus

Am Donnerstag sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,32 Prozent auf 25 547,08 Punkte an. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,18 Prozent auf 25 767,30 Punkte an der Kurstafel, nach 25 465,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 520,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 781,03 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,272 Prozent. Vor einem Monat, am 15.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 067,26 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 15.10.2025, einen Stand von 24 745,36 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.01.2025, den Wert von 21 237,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,35 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 25 873,18 Punkte. 25 086,36 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit KLA-Tencor (+ 7,70 Prozent auf 1 544,96 USD), Applied Materials (+ 5,69 Prozent auf 319,08 USD), ASML (+ 5,37 Prozent auf 1 331,60 USD), Lam Research (+ 4,16 Prozent auf 217,47 USD) und Baker Hughes (+ 4,04 Prozent auf 52,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-4,70 Prozent auf 170,91 USD), Charter A (-3,82 Prozent auf 194,61 USD), Atlassian (-2,66 Prozent auf 128,45 USD), AstraZeneca (-2,44 Prozent auf 93,99 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-2,36 Prozent auf 438,92 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 53 928 600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,883 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at