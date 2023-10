Optimismus in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag fester

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,74 Prozent höher bei 15 158,47 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,179 Prozent auf 15 074,04 Punkte an der Kurstafel, nach 15 047,15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 15 241,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 050,54 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 15 280,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 045,64 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 10.10.2022, bei 10 926,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 39,55 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Lucid (+ 7,06 Prozent auf 5,39 USD), Enphase Energy (+ 5,14 Prozent auf 125,90 USD), Dollar Tree (+ 4,44) Prozent auf 109,36 USD), DexCom (+ 3,44 Prozent auf 85,95 USD) und JDcom (+ 3,44 Prozent auf 30,24 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Netflix (-1,63 Prozent auf 379,65 USD), Fastenal (-0,97 Prozent auf 55,92 USD), Paccar (-0,90 Prozent auf 86,65 USD), Mondelez (-0,38 Prozent auf 63,53 USD) und Automatic Data Processing (-0,35 Prozent auf 249,30 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 137 124 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,628 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,94 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at