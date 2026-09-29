Optimismus in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag fester

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,06 Prozent höher bei 30 296,41 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,447 Prozent auf 30 412,29 Punkte an der Kurstafel, nach 30 276,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 30 429,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 235,67 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 29 433,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 774,75 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 24 611,35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 20,19 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 770,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Lumentum (+ 5,46 Prozent auf 971,64 USD), Arm (+ 5,37 Prozent auf 298,54 USD), Marvell Technology (+ 4,10) Prozent auf 262,24 USD), Nebius (+ 3,51 Prozent auf 240,01 USD) und Applied Materials (+ 3,34 Prozent auf 503,00 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Autodesk (-3,56 Prozent auf 199,82 USD), Thomson Reuters (-3,42 Prozent auf 94,01 USD), Ferrovial International SE Registered (-2,87 Prozent auf 54,17 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,79 Prozent auf 152,76 USD) und Rocket Lab (-2,48 Prozent auf 70,40 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 363 860 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,773 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,30 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at