Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Gewinne

Der NASDAQ 100 befindet sich am Nachmittag im Aufwind.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,76 Prozent höher bei 28 320,08 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1,21 Prozent auf 28 446,99 Punkte an der Kurstafel, nach 28 106,35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 27 954,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 28 606,77 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,325 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Wert von 30 276,35 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 27 452,12 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Stand von 23 218,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,35 Prozent zu. Bei 30 762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Amazon (+ 15,10 Prozent auf 271,07 USD), DexCom (+ 11,73 Prozent auf 83,28 USD), Monolithic Power Systems (+ 8,88 Prozent auf 1 433,10 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6,05 Prozent auf 353,86 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 6,01 Prozent auf 353,72 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Apple (-9,65 Prozent auf 301,25 USD), Linde (-6,12 Prozent auf 477,51 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,19 Prozent auf 93,64 USD), NXP Semiconductors (-3,62 Prozent auf 236,28 USD) und Shopify A (-3,26 Prozent auf 118,41 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 19 501 759 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,312 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,76 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,09 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at