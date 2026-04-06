Optimismus in New York: NASDAQ 100 zeigt sich fester

Der NASDAQ 100 bewegt sich am ersten Tag der Woche kaum.

Um 20:02 Uhr steigt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,19 Prozent auf 24 090,64 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,405 Prozent fester bei 24 143,02 Punkten in den Montagshandel, nach 24 045,53 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 24 039,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 265,14 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 06.03.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24 643,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.01.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 25 639,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, einen Wert von 17 397,70 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 4,43 Prozent zu Buche. Bei 26 165,08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 5,63 Prozent auf 408,12 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,56 Prozent auf 125,29 USD), eBay (+ 4,27 Prozent auf 98,16 USD), Starbucks (+ 3,94 Prozent auf 93,93 USD) und Micron Technology (+ 3,29 Prozent auf 378,28 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Booking (-95,85 Prozent auf 173,95 USD), Enphase Energy (-4,30 Prozent auf 33,42 USD), Biogen (-4,08 Prozent auf 170,10 USD), Tesla (-3,41 Prozent auf 348,28 USD) und Datadog A (-2,78 Prozent auf 117,01 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11 781 669 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,740 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,04 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at