Optimismus in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

Der NASDAQ 100 hält am ersten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr 0,66 Prozent auf 29 310,19 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,659 Prozent höher bei 29 310,26 Punkten, nach 29 118,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29 541,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29 279,14 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 30 333,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 23 132,77 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22 534,20 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 16,28 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Rocket Lab (+ 10,91 Prozent auf 93,76 USD), Nebius (+ 8,07 Prozent auf 259,70 USD), Comcast (+ 7,68 Prozent auf 24,95 USD), Axon Enterprise (+ 6,66 Prozent auf 495,77 USD) und Astera Labs (+ 5,89 Prozent auf 414,83 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Sandisk (-4,22 Prozent auf 2 002,55 USD), T-Mobile US (-3,76 Prozent auf 175,81 USD), Micron Technology (-3,64 Prozent auf 1 091,16 USD), Intel (-3,16 Prozent auf 124,26 USD) und Copart (-3,01 Prozent auf 29,63 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Comcast-Aktie. 12 706 333 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,083 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at