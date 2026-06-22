Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker

Der NASDAQ 100 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,67 Prozent auf 30 609,23 Punkte nach oben. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,407 Prozent fester bei 30 529,99 Punkten in den Montagshandel, nach 30 406,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 30 613,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30 442,88 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.05.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29 481,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, mit 23 898,15 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, einen Stand von 21 626,39 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21,44 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Astera Labs (+ 4,96 Prozent auf 437,76 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,92 Prozent auf 118,07 USD), Take Two (+ 4,26 Prozent auf 249,47 USD), Micron Technology (+ 3,62 Prozent auf 1 175,00 USD) und Sandisk (+ 3,31 Prozent auf 2 256,99 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Rocket Lab (-4,22 Prozent auf 102,71 USD), Arm (-4,02 Prozent auf 421,81 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,94 Prozent auf 353,00 USD), Alphabet A (ex Google) (-3,84 Prozent auf 353,89 USD) und Marvell Technology (-3,45 Prozent auf 299,88 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 482 760 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,452 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at