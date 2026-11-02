Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start freundlich

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Um 15:58 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,58 Prozent nach oben auf 28 548,69 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,621 Prozent auf 28 561,17 Punkte an der Kurstafel, nach 28 384,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 28 492,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 606,08 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 30 807,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 28 274,20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25 858,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 13,26 Prozent. Bei 31 361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 17,71 Prozent auf 648,85 USD), SpaceX (+ 5,09 Prozent auf 141,58 USD), Marriott (+ 5,01 Prozent auf 419,30 USD), PDD (+ 4,85 Prozent auf 82,42 USD) und Amazon (+ 4,05 Prozent auf 250,08 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Lumentum (-9,71 Prozent auf 759,04 USD), Marvell Technology (-5,64 Prozent auf 185,33 USD), Nebius (-4,30 Prozent auf 147,51 USD), CoreWeave (-4,10 Prozent auf 52,62 USD) und Seagate Technology (-3,86 Prozent auf 619,67 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 5 985 291 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,493 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,60 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at