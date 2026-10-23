Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start mit Zuschlägen

Der NASDAQ 100 bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,10 Prozent fester bei 28 987,78 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,383 Prozent auf 28 847,82 Punkte an der Kurstafel, nach 28 958,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 28 997,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 825,72 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,87 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 30 470,29 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28 454,81 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25 097,42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Astera Labs (+ 2,95 Prozent auf 265,43 USD), Micron Technology (+ 2,94 Prozent auf 881,68 USD), Sandisk (+ 2,31 Prozent auf 1 290,00 USD), Lumentum (+ 2,27 Prozent auf 769,60 USD) und Diamondback Energy (+ 2,02 Prozent auf 201,12 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen T-Mobile US (-3,50 Prozent auf 153,24 USD), Moderna (-2,77 Prozent auf 197,01 USD), Booking (-2,20 Prozent auf 157,56 USD), Palantir (-2,09 Prozent auf 192,08 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,02 Prozent auf 186,06 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 4 878 680 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,771 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Micron Technology-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at