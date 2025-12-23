Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Um 20:02 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,45 Prozent nach oben auf 23 533,93 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,090 Prozent auf 23 407,70 Punkte an der Kurstafel, nach 23 428,83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 23 537,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 377,49 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 273,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, wies der NASDAQ Composite 22 573,47 Punkte auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Wert von 19 764,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,06 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell FreightCar America (+ 14,38 Prozent auf 10,34 USD), Comtech Telecommunications (+ 12,08 Prozent auf 4,36 USD), Geospace Technologies (+ 8,63 Prozent auf 17,00 USD), Century Aluminum (+ 6,43 Prozent auf 39,58 USD) und inTest (+ 4,51 Prozent auf 7,19 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Donegal Group B (-5,77 Prozent auf 15,84 USD), Cerus (-4,48 Prozent auf 2,03 USD), Nissan Motor (-4,38 Prozent auf 2,51 USD), AXT (-4,01 Prozent auf 14,61 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3,99 Prozent auf 157,76 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 429 573 Aktien gehandelt. Mit 3,733 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at