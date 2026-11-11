NASDAQ Composite Index

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Index-Performance 11.11.2026 22:34:50

Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen

Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite entwickelte sich am dritten Tag der Woche positiv.

Im NASDAQ Composite ging es im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,60 Prozent aufwärts auf 25 466,19 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 1,53 Prozent auf 25 448,80 Punkte an der Kurstafel, nach 25 065,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 25 649,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 326,69 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,78 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 27 366,17 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 445,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 468,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,60 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 19,49 Prozent auf 46,97 USD), FormFactor (+ 11,85 Prozent auf 95,78 USD), Amkor Technology (+ 10,53 Prozent auf 38,10 USD), Lattice Semiconductor (+ 10,36 Prozent auf 122,77 USD) und Ceva (+ 10,18 Prozent auf 26,94 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil PetMed Express (-11,98 Prozent auf 1,07 USD), Nissan Motor (-8,51 Prozent auf 1,72 USD), Century Casinos (-8,33 Prozent auf 0,55 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4,25 Prozent auf 3,38 USD) und Dorel Industries (-3,37 Prozent auf 0,97 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 61 740 919 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,569 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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