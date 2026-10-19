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WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 19.10.2026 18:01:44

Optimismus in New York: NASDAQ Composite mittags freundlich

Optimismus in New York: NASDAQ Composite mittags freundlich

Der NASDAQ Composite befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Am Montag gewinnt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,69 Prozent auf 26 580,51 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,977 Prozent auf 26 395,29 Punkte an der Kurstafel, nach 26 140,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 613,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 344,67 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 26 522,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 25 520,24 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 22 679,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 13,91 Prozent auf 58,63 USD), FormFactor (+ 8,80 Prozent auf 114,25 USD), Rambus (+ 7,61 Prozent auf 93,89 USD), Silgan (+ 6,98 Prozent auf 40,44 USD) und TTM Technologies (+ 6,49 Prozent auf 99,97 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen AmeriServ Financial (-6,83 Prozent auf 4,23 USD), Cogent Communications (-5,08 Prozent auf 7,66 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4,36 Prozent auf 2,63 USD), Comtech Telecommunications (-3,60 Prozent auf 1,34 USD) und Werner Enterprises (-3,57 Prozent auf 31,64 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 8 368 446 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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AmeriServ Financial Inc. 4,38 -3,52% AmeriServ Financial Inc.
AXT Inc. 48,41 -4,29% AXT Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 7,76 -3,84% Cogent Communications Holdings Inc
Comtech Telecommunications Corp. 1,20 -1,64% Comtech Telecommunications Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 7,95 0,00% Consumer Portfolio Services Inc.
FormFactor Inc. 96,74 -1,93% FormFactor Inc.
Intel Corp. 80,88 -1,80% Intel Corp.
NVIDIA Corp. 192,92 -0,57% NVIDIA Corp.
Rambus Inc. 81,84 -0,87% Rambus Inc.
Resources Connection Inc. 2,20 -1,79% Resources Connection Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,14 -0,95% SIGA Technologies Inc.
Silgan Holdings Inc. 35,20 -1,12% Silgan Holdings Inc.
TTM Technologies Inc. 87,06 -1,45% TTM Technologies Inc.
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