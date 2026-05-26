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NASDAQ-Handel im Blick 26.05.2026 20:04:17

Optimismus in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen

Optimismus in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Zuwächse.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,87 Prozent fester bei 26 573,73 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,936 Prozent auf 26 590,50 Punkte an der Kurstafel, nach 26 343,97 Punkten am Vortag.

Bei 26 725,29 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 520,30 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, lag der NASDAQ Composite bei 24 836,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 878,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 18 737,21 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 14,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26 725,29 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Modine Manufacturing (+ 17,37 Prozent auf 305,77 USD), Power Integrations (+ 17,11 Prozent auf 82,97 USD), 3D Systems (+ 12,86 Prozent auf 3,56 USD), TransAct Technologies (+ 12,34 Prozent auf 4,37 USD) und Harmonic (+ 12,11 Prozent auf 17,04 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Intuit (-4,84 Prozent auf 304,46 USD), Resources Connection (-4,64 Prozent auf 4,32 USD), AXT (-4,18 Prozent auf 134,95 USD), Compugen (-3,93 Prozent auf 2,69 USD) und O Reilly Automotive (-3,89 Prozent auf 88,17 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 361 656 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,478 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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3D Systems Corp. 3,10 16,52% 3D Systems Corp.
AXT Inc. 114,65 -10,57% AXT Inc.
Compugen Ltd. 2,68 -4,29% Compugen Ltd.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,20 -0,61% Consumer Portfolio Services Inc.
Harmonic Inc. 14,25 -1,38% Harmonic Inc.
Intuit Inc. 261,60 -5,42% Intuit Inc.
Modine Manufacturing Co. 261,90 10,60% Modine Manufacturing Co.
NVIDIA Corp. 184,16 -2,51% NVIDIA Corp.
O Reilly Automotive Inc 75,61 -4,27% O Reilly Automotive Inc
Power Integrations Inc. 70,96 13,72% Power Integrations Inc.
Resources Connection Inc. 3,66 -5,18% Resources Connection Inc.
SIGA Technologies Inc. 4,67 -0,21% SIGA Technologies Inc.
TransAct Technologies Inc. 4,30 10,54% TransAct Technologies Inc.

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NASDAQ Comp. 26 628,41 1,08%

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