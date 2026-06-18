Optimismus in New York: NASDAQ Composite notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1,91 Prozent fester bei 26 517,93 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,49 Prozent höher bei 26 410,62 Punkten, nach 26 021,66 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26 188,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 559,74 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,267 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 18.05.2026, den Wert von 26 090,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 152,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 546,27 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 14,13 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Donegal Group B (+ 21,53 Prozent auf 22,86 USD), Methode Electronics (+ 21,18 Prozent auf 14,02 USD), Nortech Systems (+ 12,84 Prozent auf 17,49 USD), JetBlue Airways (+ 10,72 Prozent auf 5,68 USD) und Ceva (+ 10,71 Prozent auf 49,72 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Infosys (-9,66 Prozent auf 10,57 USD), Commercial Vehicle Group (-8,51 Prozent auf 4,84 USD), AXT (-8,19 Prozent auf 84,57 USD), Steel Dynamics (-7,49 Prozent auf 249,91 USD) und Innodata (-6,85 Prozent auf 95,50 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 101 278 810 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 386,11 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at