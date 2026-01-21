Optimismus in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart im Plus

Machte sich der NASDAQ Composite bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwoch an seine positive Performance an.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,71 Prozent fester bei 23 116,99 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,276 Prozent auf 23 017,68 Punkte an der Kurstafel, nach 22 954,32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22 949,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 131,38 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 0,111 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 307,62 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 953,67 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 21.01.2025, mit 19 756,78 Punkten bewertet.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,511 Prozent. Bei 23 813,30 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 916,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Rambus (+ 13,49 Prozent auf 124,95 USD), Sangamo Therapeutics (+ 8,77 Prozent auf 0,40 USD), Intel (+ 8,28 Prozent auf 52,58 USD), Baiducom (+ 6,45 Prozent auf 159,70 USD) und Volvo (B) (+ 5,95 Prozent auf 34,30 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Consumer Portfolio Services (-5,31 Prozent auf 8,02 USD), Netflix (-3,88 Prozent auf 83,87 USD), CIENA (-3,83 Prozent auf 231,98 USD), AXT (-3,64 Prozent auf 20,63 USD) und Nortech Systems (-3,03 Prozent auf 8,00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Netflix-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 617 292 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,862 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,32 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

