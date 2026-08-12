Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Kursentwicklung im Fokus
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12.08.2026 22:34:51
Optimismus in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich fester
Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,54 Prozent fester bei 26 588,49 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,889 Prozent auf 26 680,47 Punkte an der Kurstafel, nach 26 445,45 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 26 531,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 688,24 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,345 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26 281,61 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Wert von 26 088,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21 681,90 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 14,43 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Astronics (+ 17,33 Prozent auf 87,89 USD), CIENA (+ 11,49 Prozent auf 432,05 USD), SpaceX (+ 9,65 Prozent auf 146,15 USD), ADTRAN (+ 7,28 Prozent auf 7,18 EUR) und EZCORP (+ 7,19 Prozent auf 28,91 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Nissan Motor (-12,55 Prozent auf 1,88 USD), TransAct Technologies (-8,13 Prozent auf 5,31 USD), Century Aluminum (-7,88 Prozent auf 48,17 USD), American Eagle Outfitters (-6,45 Prozent auf 16,24 USD) und Cogent Communications (-5,27 Prozent auf 10,25 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 61 859 555 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,564 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 20,83 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|7,01
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|American Eagle Outfitters Inc.
|14,09
|0,00%
|Astronics Corp.
|75,50
|7,09%
|Century Aluminum Co.
|41,44
|-1,33%
|CIENA Corp.
|370,80
|-1,36%
|Cogent Communications Holdings Inc
|10,25
|-5,27%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,20
|1,23%
|EZCORP Inc.
|24,90
|0,28%
|Intel Corp.
|87,77
|0,37%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,79
|-1,77%
|NVIDIA Corp.
|194,36
|0,22%
|SIGA Technologies Inc.
|2,87
|-0,35%
|SpaceX
|128,14
|1,59%
|TransAct Technologies Inc.
|5,31
|-8,13%
|World Acceptance Corp.
|159,00
|-3,64%
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