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Index-Performance 19.08.2026 22:34:39

Optimismus in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Aufwind

Optimismus in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Aufwind

Heute agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 26 331,09 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,396 Prozent auf 26 393,89 Punkte an der Kurstafel, nach 26 289,71 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 456,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 185,13 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Wert von 25 520,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25 870,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 21 314,95 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 13,32 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,68 Prozent auf 104,25 USD), Myriad Genetics (+ 11,15 Prozent auf 3,19 USD), Royal Gold (+ 7,69 Prozent auf 248,14 USD), IMAX (+ 6,25 Prozent auf 53,71 USD) und Repligen (+ 6,15 Prozent auf 176,36 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Amtech Systems (-12,20 Prozent auf 14,82 USD), Methode Electronics (-11,24 Prozent auf 14,21 USD), AXT (-10,79 Prozent auf 73,43 USD), Ultra Clean (-8,32 Prozent auf 75,01 USD) und FormFactor (-7,55 Prozent auf 114,95 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 541 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,696 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 20,07 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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